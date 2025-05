Ferrara scomparso da una settimana El Azyzy Youssef | diffusa la foto del 33enne

A Ferrara, preoccupazione per la scomparsa di El Azyzy Youssef, 33enne di origini marocchine, svanito nel nulla dal 7 maggio. L'ultima segnalazione risale a Casumaro, e dopo una settimana senza notizie, la Prefettura ha deciso di diffondere la sua foto per favorire le ricerche. Appello alla cittadinanza per qualsiasi informazione utile.

Il 33enne è sparito il 7 maggio: l’ultima segnalazione a Casumaro. Sono passati sette giorni dall’ultima volta in cui El Azyzy Youssef è stato visto. Il 33enne di origini marocchine risulta scomparso dal 7 maggio 2025 e, dopo giorni di ricerche senza esito, la Prefettura di Ferrara ha diffuso pubblicamente la sua foto, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. L’ultima segnalazione lo colloca a Casumaro, frazione del comune di Cento, nella provincia ferrarese. Da allora nessuna notizia, nessun avvistamento concreto. L’appello della Prefettura: ‘Chi sa qualcosa, contatti le forze dell’ordine’. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dai familiari, la Prefettura ha deciso di rendere pubblica l’immagine del giovane per sensibilizzare la cittadinanza e invitare chiunque abbia visto El Azyzy Youssef o abbia informazioni sulla sua posizione a contattare immediatamente le forze dell’ordine. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ferrara, scomparso da una settimana El Azyzy Youssef: diffusa la foto del 33enne

Le notizie più recenti da fonti esterne

Youssef esce e scompare nel nulla, prefettura diffonde la foto: sparito da 7 giorni a Ferrara

fanpage.it scrive: Dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, le autorità hanno diffuso anche pubblicamente la foto del trentatreenne per chiedere collaborazione a tutti ...

Giovane scomparso nel Ferrarese, prefettura diffonde la foto

Lo riporta ansa.it: El Azyzy Youssef è scomparso da una settimana e la Prefettura di Ferrara, dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, ha diffuso la foto del giovane. Del 33enne di origini marocchine non si hanno no ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Nicola Tanturli era caduto in un burrone : il bambino scomparso nel Mugello

Dopo ore di indagini, Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo. Il ragazzo sarebbe caduto in un burrone a 2,5 km da casa sua ma sta bene.