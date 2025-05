Ferrara mette la Juve con le spalle al muro | Quell’obiettivo è stato dichiarato a inizio stagione va conquistato per tutta una serie di ragioni

Ciro Ferrara non lascia spazio a interpretazioni: la Juventus deve raggiungere l'obiettivo stagionale, dichiarato fin dall'inizio. Intervistato da Mediaset, l'ex difensore bianco-nero ha sottolineato l'urgenza di vincere a tutti i costi, mettendo la squadra con le spalle al muro in un momento cruciale per la stagione. L’attenzione ora è tutta sulla corsa al...

Ferrara non ha dubbi: la Juve è costretta a centrare quell’obiettivo stagionale a tutti i costi! Le sue parole. I microfoni di Mediaset hanno intervistato Ciro Ferrara, il quale ha messo la Juventus con le spalle al muro. I bianconeri devono avere la meglio nella corsa alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League, visto che si tratta dell’obiettivo dichiarato a inizio stagione. Le sue parole FERRARA – «La Champions è l’obiettivo dichiarato a inizio stagione, va conquistata per tutta una serie di ragioni. Anche in questo caso tutto si deciderà nelle ultime due partite, è fondamentale». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara mette la Juve con le spalle al muro: «Quell’obiettivo è stato dichiarato a inizio stagione va conquistato per tutta una serie di ragioni»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferrara: “Dopo i soldi avuti per Nico e Vlahovic i tifosi viola avrebbero dovuto scrivere Grazie Juve”

Come scrive msn.com: Questo quanto scrive Benedetto Ferrara ... contro la Juventus: Ognuno ha detto o scritto la sua. Opinionisti più o meno autorevoli, ex giocatori, filosofi e chi più ne ha più ne metta.

Ferrara: “Alla Juve servirebbe un miracolo. Addii a zero segno dei tempi”

Segnala juvenews.eu: Ciro Ferrara ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport ... Cambiamo idea ogni settimana: alla vigilia della gara con la Juventus, sull’Inter si allungavano ombre a dir poco inquietanti; ...

Juve verso Ferrara, domani annuncio

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: (ANSA) - TORINO, 4 GIU - Ciro Ferrara e' nettamente in pole per diventare il tecnico della Juve. La nomina verra' ufficializzata domani o al piu' tardi lunedi'. L'ex difensore bianconero avrebbe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.