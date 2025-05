Ferragamo ricavi consolidati a 221 milioni di euro nel Q1 2025 -26% su base annua risultato penalizzato dai consumi in Asia Pacifico

Nel primo trimestre del 2025, Salvatore Ferragamo ha registrato ricavi consolidati di 221 milioni di euro, evidenziando una flessione rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dei consumi in Asia-Pacifica. Nonostante un calo nel canale DTC, il wholesale ha mostrato una crescita positiva, con performance incoraggianti in Europa, Giappone e America Latina.

Le vendite nel canale DTC sono scese a 164 milioni di euro (-3,6%), mentre il canale Wholesale ha visto una crescita del 7,9%, raggiungendo i 54 milioni di euro; positive performance in Europa, Giappone e America Latina Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo, riunitosi in data 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ferragamo, ricavi consolidati a 221 milioni di euro nel Q1 2025, -2,6% su base annua, risultato penalizzato dai consumi in Asia Pacifico

