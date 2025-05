ferracuti confermato segretario generale della cisl marche

Marco Ferracuti è stato riconfermato segretario generale della Cisl Marche, insieme alla segreteria uscente composta da Leonardo Bartolucci, Selena Soleggiati, Luca Talevi e Luca Tassi. "Il mondo del lavoro ci chiede risposte nuove e concrete", ha affermato Ferracuti, sottolineando l'impegno della Cisl nel rispondere alle sfide attuali.

Marco Ferracuti è stato confermato segretario generale della Cisl Marche. Confermata anche la segreteria uscente, con Leonardo Bartolucci, Selena Soleggiati, Luca Talevi e Luca Tassi. "Il mondo del lavoro ci chiede risposte nuove e concrete – ha dichiarato Ferracuti -, e la Cisl è pronta a darle, con una visione che nasce dall’ascolto e dalla competenza. Abbiamo scelto di stare accanto alle persone quando hanno più bisogno, di prenderci cura di loro, di dare voce a chi non ce l’ha, di costruire legami nei luoghi dove spesso dominano solitudine e silenzio. Questo è il senso del nostro impegno". "Crediamo che ogni persona conti, che ogni territorio meriti attenzione, che ogni comunità possa rinascere se sostenuta con passione, competenza e umanità", ha concluso il segretario. Il congresso nel quale è stato rieletto ha segnato un momento di riflessione e rilancio per l’organizzazione sindacale, in un contesto economico e sociale che richiede coraggio, visione e un rinnovato protagonismo della rappresentanza sociale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it