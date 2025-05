Fermiamo il genocidio a Gaza | l' appello

Fermare il genocidio a Gaza è un appello urgente. Dopo oltre 580 giorni di conflitto, con più di 52.000 vittime, di cui 18.000 minori, la situazione è insostenibile. Piuttosto che una semplice reazione agli attacchi di Hamas, l'operazione di Israele rivela obiettivi più drammatici, richiedendo un intervento immediato da parte della comunità internazionale.

Dopo oltre 580 giorni di guerra, più di 52mila persone uccise dai bombardamenti israeliani (di cui oltre 18mila minori) e 120mila feriti (dati Wafa) la striscia di Gaza è al collasso. E’ ormai chiaro a tutti che l’obbiettivo finale di Israele non è stato la risposta all’attacco di Hamas, ma. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Fermiamo il genocidio a Gaza": l'appello

Raid israeliani nel nord di Gaza: oltre 80 morti, la maggior parte donne e bambini

Nel nord della Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno condotto raid aerei che hanno provocato la morte di almeno 88 persone, secondo fonti locali palestinesi.