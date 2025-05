Femmine | il DraCoTrà che racconta l’universo femminile debutta a Baiano

Femmine, il dracotrà che esplora l'universo femminile, debutta a Baiano domenica 18 maggio alle ore 20:00. Al Teatro Colosseo, Francesca Grassi e Maria Daniela Pace presentano uno spettacolo innovativo, unendo dramma e simbolismo in un viaggio coinvolgente. Con il loro talento, le due ideatrici, alla prima esperienza da attrici, promettono un'esperienza unica e stimolante.

Domenica 18 maggio alle ore 20:00, il Teatro Colosseo di Baiano ospita Femmine, uno spettacolo fuori dagli schemi firmato da Francesca Grassi e Maria Daniela Pace. Le due ideatrici, per la prima volta anche attrici, portano in scena quello che definiscono un DraCoTrà – un intreccio tra dramma.

