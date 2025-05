Febbre da playout | comincia la prevendita per Salernitana-Frosinone prezzi bassi

La febbre da playout si accende in città: parte la prevendita per Salernitana-Frosinone, con prezzi accessibili per tutti. "I ragazzi han bisogno di noi" riecheggia dalla curva Sud Siberiano. Dopo la vittoria a Cittadella, la Salernitana affronta 180' di sfide decisive, a partire dal 19 maggio allo stadio Arechi. Uniti per la salvezza!

"I ragazzi han bisogno di noi". Adesso il coro della curva Sud Siberiano è martellante, è un passaparola. La Salernitana ha vinto a Cittadella e ha prolungato la stagione ai tempi supplementari: 180' di playout, andata e ritorno, contro il Frosinone. Si comincia il 19 maggio allo stadio Arechi

