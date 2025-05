Fdi ha superato il 30% E il Pd | il sondaggio è pazzesco

Fratelli d'Italia ha conquistato il 30,4% dei consensi, superando così la soglia del 30%. Un sondaggio recente di Swg, presentato da Enrico Mentana su TgLa7, attesta una continua ascesa del partito, con un incremento dello 0,3% in appena una settimana. È un trend che promette grandi novità nel panorama politico italiano.

Consensi elettorali in continua ascesa per Fratelli d'Italia. Lo ha confermato Enrico Mentana illustrando l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7. Il direttore ha sottolineato una crescita dello 0,3% in una settimana: percentuale che porta il partito di via della Scrofa a un vigoroso 30,4 dei consensi. Un risultato importante che consolida ulteriormente la leadership politica di Giorgia Meloni. Il governo di centrodestra procede col vento in poppa e la nostra premier, a dispetto dei gufi che la volevano in caduta libera fin dai primi giorni del suo incarico a Palazzo Chigi, piace. Piace perché ha sempre seguito il buon senso, invece di piegarsi al politicamente corretto; ha superato le quote rosa cancellando la guerra dei sessi. Giorgia è una vincente sia in politica nazionale, sia internazionale, e i numeri lo dimostra no.