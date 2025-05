FC 25 Nuovo Obiettivo da fare seguendo Twitch | Stagione 12 FC Pro

Scopri il nuovo obiettivo settimanale di EA Sports FC 25! La Stagione 12 FC Pro offre esperienze emozionanti da seguire su Twitch. Unisciti a noi per completare il "Nuovo obiettivo Live" e migliora il tuo gioco. Non perdere l'occasione di provare Amazon Prime gratis per 30 giorni! Segui il canale ufficiale per tutte le novità.

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Stagione 12 FC Pro. Canale da seguire: https:www.twitch.tveasportsfc Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Stagione 12 FC Pro. Segui la eChampions League su TwitchEASPORTSFC o su YouTubeEASPORTSFCPRO per completare la Stagione 12 FC Pro e ottenere i tuoi premi spettatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x Ultimate Pack Non scambiab.. Termina il 25 maggio. Fase a gironi eChampions League. Segui la fase a gironi della eChampions League per almeno 15 minuti, in diretta dalle 15:00 UTC del 16 maggio 2025 fino alle 20:00 UTC del 17 maggio 2025.. Premio: 1x Sognatori UCL Valverde Non scambiab. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo da fare seguendo Twitch: Stagione 12 FC Pro

