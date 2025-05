Fatti per il Cielo | puntata speciale domenica su Padre Pio TV

Questa domenica, non perdere la puntata speciale di "Fatti per il Cielo" su Padre Pio TV. Con emozioni uniche e contenuti esclusivi, il programma di don Francesco Cristofaro ti aspetta alle 8:40 e alle 15:25. Un'occasione imperdibile per tutti i telespettatori che vogliono approfondire la spiritualità e la fede.

Questa domenica, Fatti per il Cielo presenta una puntata davvero speciale, ricca di emozioni e contenuti esclusivi. L'appuntamento con il programma di don Francesco Cristofaro è fissato alle 8:40 e alle 15:25 su Padre Pio TV, canale 145. Un momento imperdibile per tutti i telespettatori.

