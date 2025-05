Farmacia San Cristoforo | Diamo una mano a chi ha bisogno

La Farmacia San Cristoforo, situata nel cuore di piazza Tirana, rappresenta un faro di sostegno per il Giambellino. Sotto la guida del dottor Andrea Nobis, questa farmacia mette al primo posto il benessere della comunità, superando il semplice guadagno personale per offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. Un impegno che dura da anni.

Mettere da parte il guadagno personale per aiutare chi è in difficoltà non è mai banale. In piazza Tirana, cuore problematico del Giambellino, c'è un presidio silenzioso che da anni osserva e sostiene il quartiere. È la Farmacia San Cristoforo, gestita oggi dal dottor Andrea Nobis, erede di una tradizione familiare che ha fatto dell'aiuto alle fasce più deboli il suo marchio di fabbrica. "Giambellino è un quartiere complesso, dove anche pagare pochi euro di ticket sanitario può essere un problema. Noi cerchiamo di andare incontro alle persone, vendendo i medicinali a prezzi scontati oppure permettendo di posticipare il pagamento. Lo facciamo di nostra spontanea volontà, non siamo risarciti da nessuno. Come dico sempre, invece che donare i soldi in chiesa, aiutiamo direttamente le persone con le medicine.