Fancy Class | alla pasticceria Fancy aperitivo e workshop per creare la tua ghirlanda floreale

Scopri la magia della "Class Fancy" alla pasticceria Fancy! Domenica 18 maggio, unisciti a noi per un aperitivo e un workshop entusiasmante, dove darai vita alla tua ghirlanda floreale da sogno. Trasforma la tua domenica in un’esplosione di colori e profumi e porta a casa un pezzo di bellezza ispirato a Pinterest!

Siete pronti a trasformare la vostra domenica in un'esplosione di colori e profumi? Se sognate una ghirlanda talmente incantevole da sembrare appena uscita da una bacheca di Pinterest, allora segnatevi questa data: domenica 18 maggio, preparatevi per la "Class Fancy", un'esperienza floreale unica. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Fancy Class": alla pasticceria Fancy aperitivo e workshop per creare la tua ghirlanda floreale

