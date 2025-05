Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto il quartiere scende in piazza Milano affronti l’emergenza abitativa

In via Padova a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova a un passo dallo sfratto, a soli trenta giorni dalla fine dell'anno scolastico. Giovedì 15 maggio, il quartiere si mobilita in una manifestazione per affrontare l'emergenza abitativa, mentre l'ufficiale giudiziario si prepara a bussare per la quarta volta.

Una famiglia con due figli di cinque e sei anni rischia di perdere la propria casa, a un mese dalla fine della scuola. Succede in via Padova, a Milano, dove giovedì 15 maggio, dalle otto del mattino, al civico 76, l’ufficiale giudiziario busserà per la quarta volta alla porta e potrebbe decretare lo sfratto esecutivo. Non perché gli abitanti non saldino l’affitto, ma perché risultano “ occupanti ” pur pagando ogni mese da quasi 15 anni. Con lo slogan “Nessuna famiglia senza casa, nessuna casa senza famiglie”, allora, ci sarà un presidio solidale, organizzato dal sindacato inquilini Sicet e dall’associazione Abitare in Via Padova, con la partecipazione del comitato Amici del Parco Trotter e di diverse associazioni del territorio. Ad appoggiare l’iniziativa un gruppo di genitori del quartiere che ha deciso di attivarsi anche perché il caso non è isolato: “I bambini frequentano la scuola con i nostri figli e dall’inizio della prima elementare è il terzo sfratto in un anno che coinvolge famiglie diverse, siamo preoccupati: serve una politica che renda sostenibile rimanere in questa zona”, spiegano a ilfattoquotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza. “Milano affronti l’emergenza abitativa”

