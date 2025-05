Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti | avvocato di Nola agli arresti domiciliari

Un avvocato del Foro di Nola è agli arresti domiciliari con 27 capi d'imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso. Accusato di aver simulato procedimenti e creato atti giudiziari falsi, l'avvocato è stato scovato grazie all'operato congiunto della Sezione di Polizia Giudiziaria e dei Carabinieri, segnalando un grave colpo all'integrità della professione legale.

Avvocato del Foro di Nola ai domiciliari: 27 capi d’imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso. Avrebbe simulato procedimenti e prodotto atti giudiziari falsi.. In data odierna, componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Nola, Aliquota Carabinieri e Polizia di Stato, coadiuvati nelle operazioni da personale del Gruppo Guardia di Finanza di Nola, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari a carico di un avvocato del Foro di Nola, ritenuto gravemente indiziato di nr. 27 capi d’imputazione, in particolare relativi ad ipotesi di truffa continuata, infedele patrocinio nonché di falsità materiale commessa da privato. L’attività d’indagine espletata trae origine da molteplici denunce-querele prodotte nei confronti dell’avvocato da parte degli interessati. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

