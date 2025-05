Falocco Fond Ecosistemi | Green Deal tutela il nostro modello produttivo

Il Green Deal europeo rappresenta un'opportunità per le imprese, non un ostacolo. Secondo Falocco, le nuove regole ambientali e sociali non solo proteggono, ma esaltano la qualità del nostro modello produttivo, tradizionalmente incentrato su alti standard e un uso efficiente delle risorse. Questa iniziativa valorizza l'eccellenza delle produzioni italiane ed europee.

(Adnkronos) – "Il Green Deal non è un ostacolo per le imprese europee, ma una conferma e una tutela del nostro modello produttivo. Le regole ambientali e sociali che introduce valorizzano proprio la qualità delle produzioni italiane ed europee, storicamente basate su alti standard e su un uso efficiente delle risorse. Storicamente l'Europa è priva .

Falocco (Fond. Ecosistemi): "Green Deal tutela il nostro modello produttivo"

Da msn.com: Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Il Green Deal non è un ostacolo per le imprese europee, ma una conferma e una tutela del nostro modello produttivo.

Green Deal, Fondazione Ecosistemi: unica strada per salvare imprese e cittadini

Scrive today.it: In un momento di incertezze politiche e sociali, il Green Deal europeo è la rotta strategica per una transizione giusta e sostenibile. Questo il messaggio che verrà lanciato durante gli Stati Generali ...

