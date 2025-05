falkensteiner le colonie di ponente tra i progetti top

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ha recentemente svelato a Milano i suoi progetti di sviluppo, tra cui spicca il piano per le colonie di Ponente. Con una solida presenza in Europa, il gruppo continua a investire nel settore dell'ospitalità, puntando a nuove aperture e opportunità in queste aree strategiche.

C'è anche il progetto nella zona delle colonie di Ponente, nella comunicazione del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), che ha presentato a Milano le nuove aperture, i futuri investimenti e i progetti di sviluppo. Il gruppo, noto per avere villaggi e hotel in Europa, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 264 milioni di euro, con una crescita dell'11 percento sull'anno precedente e 886.461 presenze registrate con un più 7,8 percento. Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia. Le nuove aperture interesseranno anche l'Austria e la Germania. In Italia la società di Falkensteiner ha quattro nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione.