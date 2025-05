Fabri Fibra annuncia il nuovo album | Mentre Los Angeles Brucia esce il 20 giugno 2025

Fabri Fibra svela finalmente il suo atteso nuovo album, "Mentre Los Angeles brucia", in uscita il 20 giugno 2025. Dopo aver stuzzicato i fan con "64 Bars" per Red Bull, l'artista ha deciso di rivelare dettagli su un progetto nato tra Santa Monica e altre influenze californiane. Un lavoro che promette di sorprendere e affascinare.

Dopo settimane di indizi e hype creato con l’ultimo 64 Bars per Red Bull, Fabri Fibra ha ufficialmente annunciato il suo nuovo album: si intitola Mentre Los Angeles brucia e uscirà il 20 giugno 2025. Indice. Fabri Fibra, “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno. Un album nato tra Santa Monica e una città in fiamme. Significato di “Mentre Los Angeles Brucia” e tematiche del nuovo album di Fabri Fibra. Fabri Fibra, “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno. Il disco, già disponibile in pre-order, arriva a tre anni di distanza da Caos (2022), ed è destinato a segnare una nuova fase creativa per il rapper di Senigallia, uno dei nomi più influenti del rap italiano degli ultimi vent’anni. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi social. Un album nato tra Santa Monica e una città in fiamme. 🔗Leggi su .com © .com - Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025

Su questo argomento da altre fonti

Fabri Fibra il 20 giugno esce il nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”

Come scrive ticinonotizie.it: Una frase buttata lì poche ore fa nel Red bull 64 bars pubblicato ieri sera ("Sta cominciando il caldo e c'ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila") ha dato il via al c ...

Testo e significato del nuovo 64 Bars di Fabri Fibra, il rapper annuncia il nuovo album Mentre Los Angeles Brucia

Si legge su fanpage.it: A tre anni dal primo episodio, è stato pubblicato il secondo freestyle per il Red Bull 64 Bars di Fabri Fibra: si tratta del primo pezzo post-condanna ...

Fabri Fibra torna con un nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia”

Da msn.com: Fabri Fibra ha annunciato l'uscita del suo nuovo album "Mentre Los Angeles Brucia": scopriamo tutti i dettagli di questa novità discografica. Fabri Fibra ha annunciato l'imminente uscita del suo nuovo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Offerte Fibra Ottica: Cosa Valutare Prima Di Abbonarsi

Tipo di rete, velocità, servizi, operatore... quali criteri tenere in considerazione prima di scegliere un abbonamento internet in fibra ottica.