Fabregas dice no Roma ancora senza guida | si restringe il ventaglio dei candidati

In attesa della tanto attesa fumata bianca per il conclave romanista, l’annuncio del nuovo allenatore continua a tardare. Nel frattempo, un altro nome può essere depennato dalla rosa dei candidati. Si tratta di Cesc Fabregas, uno dei profili più chiacchierati nelle ultime settimane, accostato non solo alla Roma ma anche al Bayer Leverkusen per il post-Xabi Alonso. Il giovane tecnico spagnolo, reduce da una stagione trionfale con la promozione del Como in Serie A, ha scelto di rimanere sulle rive del lago almeno per un altro anno. La decisione è arrivata dopo un incontro con la dirigenza comasca, come rivelato da Sky Sport. Fabregas ha quindi rispedito al mittente le avances ricevute, preferendo consolidare il suo progetto in Lombardia. Trigoria e dintorni, riflessioni in corso. Dopo l’archiviazione dell’ipotesi Ancelotti, ormai ufficiale alla guida del Brasile, e ora anche del suggestivo nome di Fabregas, resta da capire chi realmente sia rimasto nel mirino del club. 🔗Leggi su Sololaroma.it