Fabio Napoleone chi è il procuratore che indaga su Garlasco e che ha fatto arrabbiare la famiglia di Chiara Poggi

Hanno del clamoroso le recenti svolte nelle indagini che da qualche giorno hanno riacceso i riflettori del dibattito pubblico sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco, in provincia di Pavia, nel 2007. Lo scorso 11 marzo, la procura ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, mentre resta in carcere Alberto Stasi, ritenuto unico colpevole del delitto da una sentenza della Cassazione nel 2015. «Gli inquirenti non possono collocarsi al di sopra della giurisdizione ignorando quanto accertato in un giusto processo, valorizzando a distanza di quasi 20 anni delle ipotesi stravaganti», ha protestato oggi la famiglia di Chiara Poggi. Ma chi c’è dietro la riapertura del caso? A coordinare le indagini è Fabio Napoleone, procuratore di Pavia, e nome piuttosto noto agli addetti ai lavori. 🔗Leggi su Open.online