Fabbian il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore | in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez

Fabbian, il centrocampista del Bologna di scuola Inter si appresta a cambiare agenzia di procura: i dettagli. Giovanni Fabbian, talentuoso centrocampista del Bologna e con un passato nelle giovanili dell’Inter, è prossimo a una svolta significativa nella sua carriera. Infatti, la società nerazzurra detiene il diritto di recompra per lui, che potrà essere attivato già a partire da questa estate. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Nicolò Schira, Fabbian, originario di Padova, si prepara a cambiare il proprio agente e a firmare con la rinomata agenzia CAA Stellar, guidata da Joshua Barnett. Questa agenzia è conosciuta per gestire diversi calciatori emergenti e affermati nel panorama calcistico internazionale, inclusi nomi illustri come Eduardo Camavinga, un giovane talento già affermato, e altri promettenti come Omam Marmoush e Fermin Lopez. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez

