F1 Vanzini | La McLaren ha trovato uno stratagemma Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari non ce la fa nessuno

La McLaren ha svelato un astuto stratagemma, mentre le aspettative si concentrano su Vasseur e la Ferrari. Tra poche ore si accenderanno i motori per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Imola si prepara a ospitare un weekend cruciale per la stagione.

Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Imola vivremo un weekend di capitale importanza per l’intera stagione. Tutti si presentano all’evento con spunti di interesse importanti. Non mancherà, ovviamente, una lente di ingrandimento notevole sulla Ferrari. La scuderia “di casa” deve dare un segnale importante per provare a svoltare un momento complicato. Arriveranno aggiornamenti corposi sulla SF-25 con la speranza che possano invertire il trend iniziale. Momento ideale per analizzare la situazione del team di Maranello e di tutto il Circus, con Carlo Vanzini, “voce” della Formula Uno di Sky. Carlo, le rosse sbarcano a Imola con la chiara intenzione di mettersi alle spalle le prime sei uscite stagionali. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Vanzini: “La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1, Vanzini: “La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno”

Segnala oasport.it: Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l'attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, settimo ...

Vanzini: "McLaren ha sbagliato nella gestione dei piloti"

Si legge su video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

F1 | Ferrari, Vanzini critica la strategia: "Ha fatto il compitino"

Riporta f1-news.eu: Carlo Vanzini, telecronista ... gap prestazionale tecnico con la McLaren con la gomma più fresca. Significa avere fiducia negli aggiornamenti portati che al momento sembrano far funzionare la SF-25".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Logitech G McLaren G Challenge - Al via le qualifiche per la Wild Card Italiana

Logitech G Prodotti e Accessori LE QUALIFICHE ITALIANE PARTONO OGGI A partire da oggi 4 ottobre, tutti i piloti virtuali d’Italia potranno misurarsi su 3 leggendarie piste italiane per raggiungere la finale del 28 novembre Logitech G, un brand di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e innovatore leader nelle tecnologie da gaming, annuncia in partnership con Samsung e AK Informatica che il portale ufficiale italiano della Logitech McLaren G Challenge, competizione di Sim Racing tanto apprezza dai racers di tutto il mondo, apre oggi i battenti.