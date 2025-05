F1 statistiche GP Emilia Romagna Verstappen supererà il filotto di Schumacher?

Il Gran Premio di Emilia Romagna segna l'arrivo del Mondiale di Formula 1 in Europa, con l’iconico autodromo di Imola che ospiterà la gara dal 16 al 18 maggio. Max Verstappen, attuale campione, potrebbe superare il leggendario filotto di vittorie di Schumacher, accrescendo ulteriormente il suo già impressionante palmarès.

Finalmente, il Mondiale di Formula 1 raggiunge l' Europa. Il primo appuntamento nel Vecchio Continente sarà il Gran Premio di Emilia Romagna, che si terrà nell'autodromo di Imola nel weekend del 16-18 maggio. Quella del 2025 sarà la 32ma competizione iridata a tenersi nell'impianto intitolato alla memoria di Enzo Ferrari e del figlio Dino. Per la quinta volta si userà la denominazione corrente, istituita nel 2020. In precedenza, il tracciato romagnolo ha rimpiazzato Monza quale palcoscenico del Gran Premio d'Italia 1980, organizzando poi ventisei edizioni del Gran Premio di San Marino (1981-2006). Per una questione di coerenza, i dati statistici fanno riferimento a Imola, indipendentemente dal nome assunto dalla prova nel corso degli anni. La pista, peraltro, è rimasta fedele al proprio lay-out originario, subendo modifiche minime nel corso degli anni.

