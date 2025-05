F1 Imola attende il bagno di folla dei tifosi | l' Ausl potenzia personale e mezzi di soccorso

Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna si avvicina e Imola si prepara a ricevere un bagno di folla. L'Ausl ha potenziato personale e mezzi di soccorso, attuando un piano sanitario straordinario per garantire la sicurezza di tutti. “Un sincero ringraziamento al…”, è l'apertura di un evento tanto atteso dai tifosi.

