F1 cosa può cambiare con la nuova direttiva tecnica a giugno? Ultima spiaggia per la Ferrari

La nuova direttiva tecnica di giugno potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per la Ferrari, che, dopo un quarto di stagione 2025 deludente, si prepara al Gran Premio di Imola. Con un bilancio di zero vittorie e pole position, e solo un podio all'attivo, la Scuderia deve reagire per non rimanere indietro rispetto ai rivali.

Bilancio della Ferrari dopo un quarto di stagione 2025, alla vigilia del Gran Premio di casa di Imola. Vittorie: 0. Pole position: 0. Giri veloci: 0. Sul fronte dei podi il conteggio dice 1, contro i 3 della Red Bull, i 4 della Mercedes e i 10 della McLaren. D'accordo, qualche soddisfazione è arrivata dalle Sprint, ma si tratta di conseguimenti proporzionati alla dimensione di quelle gare, ovvero "mini". Le classifiche iridate sono poi eloquenti. Leclerc è quinto tra i piloti, ma ha meno della metà dei punti di entrambi gli alfieri McLaren e poco più del 50% di quelli di Max Verstappen (terzo). Fra i costruttori, la situazione è deficitaria. McLaren 246, Mercedes 141, Red Bull 105, Ferrari 94. Anche ragionando aggiungendo ipoteticamente il risultato cancellato dalle squalifiche di Shanghai avremmo McLaren a 246, Mercedes a 137, Ferrari a 112 e Red Bull a 105.

