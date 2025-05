F1 a Imola ma anche F2 e F3 | prove libere e gare tutti gli orari del weekend La guida

Questo weekend a Imola si accende la passione per la Formula 1, con prove libere e gare di F2 e F3. Gli orari da non perdere e le sfide cruciali: la Ferrari tenterà di avvicinarsi alla McLaren, mentre Max Verstappen e Lando Norris si contenderanno la supremazia contro il leader del campionato, Oscar Piastri. Kimi Antonelli cercherà di brillare...

Riuscirà la Ferrari a ridurre il gap dalla McLaren? Sarà Max Verstappen il principale antagonista del leader del campionato Oscar Piastri o Lando Norris, che nel 2024 era arrivato a pochi decimi dalla vittoria proprio alle spalle dell'olandese della Red Bull? E Kimi Antonelli riuscirà a. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 a Imola, ma anche F2 e F3: prove libere e gare, tutti gli orari del weekend. La guida

GP Emilia Romagna 2025: dove vedere e orari F1, F2 e F3

msn.com scrive: Tutti gli orari TV del GP Emilia Romagna 2025: F1, F2 e F3 in diretta su Sky Sport. Qualifiche e gara F1 trasmesse in chiaro anche su TV8.

Formula 1, orari GP Imola 2025 in Italia: dove vedere la F1 in tv

Come scrive informazione.it: In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, F2, F3, Porsche Supercup, Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar. Prima tappa italiana per il Circu ...

F1 | Anteprima GP Emilia-Romagna 2025: programmi e orari della tappa di Imola

Secondo thelastcorner.it: Il Circus della Formula 1 sbarca nel nostro paese per l'atteso GP Emilia-Romagna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La settima tappa del Mondiale ...

