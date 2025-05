F1 a Imola l' autodromo Enzo e Dino Ferrari strizza l' occhio all' ambiente | un gran premio sempre più eco sostenibile

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola si conferma un evento all'avanguardia nella sostenibilità. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari adotta un piano innovativo che unisce ambiente, energia e inclusione, dimostrando come la Formula 1 possa impegnarsi attivamente nel rispetto e nella salvaguardia del nostro pianeta.

In occasione del Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Imola e l’autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si presentano ancora una volta come modello di innovazione sostenibile, adottando un piano articolato di azioni che integrano ambiente, energia, inclusione e. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 a Imola, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari strizza l'occhio all'ambiente: un gran premio sempre più eco sostenibile

