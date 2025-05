F1 a Imola il mercato di Piazza Matteotti si sposta nei giorni del gran premio | le aree alternative

Durante il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, il mercato di Piazza Matteotti a Imola si sposta in aree alternative. Giovedì, gli ambulanti saranno collocati in viale Dante Alighieri, offrendo così spazio per eventi e iniziative legate alla celebre gara e valorizzando l'atmosfera festosa della manifestazione.

Il mercato di Piazza Matteotti a Imola si sposta per far spazio alle iniziative legate al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Per giovedì sono state individuate, come aree idonee alla collocazione degli ambulanti, viale Dante Alighieri (nel tratto compreso tra via L. Ariosto e. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 a Imola, il mercato di Piazza Matteotti si sposta nei giorni del gran premio: le aree alternative

Formula Uno a Imola: come cambia la viabilità e la nuova sede del mercato

Lo riporta corriereromagna.it: Dal 16 al 18 maggio, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si svolgerà il Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025.

Festa mai vista in centro storico a Imola, come incontrare i piloti

Scrive msn.com: “Imola vuole essere protagonista”. ‘Villaggio Terre&Motori’ in piazza Matteotti tra cibo, musica e giochi. Piazza Gramsci diventa ‘Formula dance’, allo stand Hp si potrà testare la propria reattività ...

