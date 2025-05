F1 a Imola attesi oltre 200mila tifosi | indotto stimato in circa 300 milioni di euro

Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è alle porte, con oltre 200mila tifosi pronti a gremire il circuito di Imola. L'evento, che rappresenta la settima prova del mondiale di F1, promette un indotto notevole, stimato in circa 300 milioni di euro. Le emozioni in pista e l'atmosfera unica sono pronti a riscaldare il weekend.

E' ufficialmente iniziato il contro alla rovescia al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1. Per il fine settimana sono attesi oltre 200mila appassionati, con un indotto stimato in circa 300 milioni di euro. "Accogliere ancora una volta il Gran.

F1 a Imola, attesi oltre 200mila tifosi: indotto stimato in circa 300 milioni di euro

Il ritorno della Formula 1 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dal 16 al 18 maggio, rappresenta un appuntamento che va ben oltre l'aspetto sportivo", le parole di de Pascale ...

F1, GP di Imola: attese oltre 200mila persone

Nonostante il deludente avvio di stagione della Ferrari, la passione per la Formula 1 resta viva e il weekend di gara si avvia verso il sold out. Il weekend di gara per il GP del Made in Italy e dell' ...

Imola, attese oltre 200mila persone per il GP: "La partita-rinnovo è da giocare e vincere. Noi ci siamo stati anche in emergenza…"

Imola al momento non ha un contratto per la stagione 2026: per convincere la F1 sono state apportate numerose migliorie all'Autodromo ...

