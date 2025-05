f1 25 ea sports svela nuove informazioni su gameplay grafica colonna sonora e tanto altro

F1 25 di EA Sports si appresta a rivoluzionare l'esperienza di gioco con una serie di novità entusiasmanti. Dalla grafica mozzafiato alla colonna sonora avvincente, ogni dettaglio è progettato per offrire un'immersività senza precedenti. Scopriamo insieme le caratteristiche chiave che renderanno questa edizione la più realistica e coinvolgente di sempre.

F1 25 si prepara a scendere in pista con una raffica di novità che puntano a rendere questa edizione la più realistica e completa di sempre. EA Sports e Codemasters hanno svelato tutta una serie di dettagli fondamentali: dalla colonna sonora ufficiale ai miglioramenti grafici, passando per un gameplay affinato e contenuti narrativi ampliati. Il gioco sarà disponibile dal 30 maggio, ma chi preordina la Iconic Edition potrà iniziare tre giorni prima. EA ha svelato che uno dei pilastri di questa edizione è My Team 2.0, la modalità manageriale che consente di creare e guidare la propria scuderia. Ora si potrà gestire tutto, dal personale ai piloti, decidere chi portare in pista e affrontare un’esperienza più profonda grazie a strutture rinnovate. Accanto a essa, torna anche Braking Point, la modalità narrativa giunta al terzo capitolo, che mette in scena la scalata al successo del team Konnersport in una storia ricca di tensione e colpi di scena. 🔗Leggi su Game-experience.it