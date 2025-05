Export record per i distretti agroalimentari italiani nel 2024 | oltre 28 miliardi di euro

L'export dei distretti agroalimentari italiani ha raggiunto un nuovo record nel 2024, superando i 28 miliardi di euro. Con un incremento del 7,1% rispetto all'anno precedente, si segnalano vendite per 1,9 miliardi in più. Questi dati evidenziano la crescente competitività del settore agroalimentare italiano sui mercati internazionali.

L'export dei distretti agroalimentari italiani, a fine 2024, ha segnato un nuovo record, con oltre 28 miliardi di euro di vendite sui mercati esteri e una crescita del 7,1% rispetto al 2023 (1,9 miliardi in più). È quanto emerge dal monitor dei distretti agroalimentari italiani al 31 dicembre 2024, curato dal research department di Intesa Sanpaolo. L'andamento, è in linea con il totale del settore agro-alimentare italiano, di cui i distretti rappresentano il 42,5% in termini di valori esportati. Settore che Intesa Sanpaolo presidia attraverso la direzione Agribusiness, rete nazionale parte della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, e partner strategico per le aziende del comparto che attualmente supporta ben 172 filiere agroalimentari grazie al programma sviluppo filiere di Intesa Sanpaolo coinvolgendo oltre 8.