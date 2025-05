Ex turborenziani socialisti ex democristiani | chi c' è nel Circolo Matteotti dove la sinistra ricomincia l' eterna rincorsa al centro

...simbolo di una lotta per la giustizia e la trasparenza. Il Circolo Matteotti, nato dall'incontro di ex turborenziani e democristiani, rappresenta un tentativo di unire le diverse anime della sinistra in una nuova proposta politica, riflettendo un bisogno di rinnovamento e di responsabilità civica in un contesto di sfide contemporanee.

Esprimere una dichiarazione di intenti attraverso la scelta del proprio nome non è una prerogativa esclusiva dei papi. Aver intitolato a Giacomo Matteotti il circolo formato da esponenti milanesi di vari partiti del centrosinistra è significativo, perché il giornalista e deputato socialista è.

Ex turborenziani, socialisti, ex democristiani: chi c'è nel Circolo Matteotti, dove la sinistra ricomincia l'eterna rincorsa al centro

Riporta milanotoday.it: Da Milano, senza strappi ufficiali, almeno per ora, si mette nel mirino la leadership di Elly Schlein nel Partito Democratico. Chi c'è, e cosa fa, nel neonato Circolo Matteotti ...

Giacomo Matteotti - vandalizzato monumento a Riano

Questa mattina ci siamo svegliati con una triste notizia: il monumento a Giacomo Matteotti sulla Flaminia è stato vandalizzato, e con esso anche la corona di fiori del Presidente della Repubblica.