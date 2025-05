Ex Ilva perdita di gas nell' acciaieria 2

Questa mattina si è registrata una perdita di gas nell'acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Fonti sindacali confermano l'episodio, evidenziando i potenziali rischi per la sicurezza dei lavoratori e la necessità di attivare le procedure di emergenza. Seguiranno aggiornamenti su eventuali misure adottate e sull'impatto dell'incidente.

Una perdita di gas si sarebbe verificata questa mattina nell'acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Lo riferiscono fonti sindacali.

Sindacati, 'perdita di gas in acciaieria 2 ex Ilva'

Una perdita di gas si sarebbe verificata questa mattina nell'acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Lo riferiscono fonti sindacali.

Ex Ilva senza pace, perdita di gas nell’acciaieria 2: altro incidente ad una settimana dall’incendio

Taranto, perdita di gas nell’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva

A Taranto, nello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva), si è verificata una perdita di gas nell'acciaieria 2 il 14 maggio. L'area è stata evacuata e messa in sicurezza senza conseguenze.

