Ex Ilva buio pesto | i sindacati chiedono l’intervento del governo

L'ex Ilva di Taranto vive un momento critico: dall'incendio dell'altoforno 1 lo scenario è drammatico. I sindacati chiedono un intervento immediato del governo, mentre il ministro dell'Industria Adolfo Urso preannuncia l'attivazione della Cassa integrazione per quasi 4.000 lavoratori. La situazione è tesa e richiede soluzioni rapide per garantire il futuro dello stabilimento.

Buio pesto attorno all’ex Ilva di Taranto. Dal 7 maggio a oggi, dopo l’incendio che ha messo kappaò l’altoforno 1, le cose sembrano andare tutte storte. Al punto che, ieri mattina, il ministro all’Industria Adolfo Urso ha sostanzialmente anticipato l’annuncio della Cig in arrivo per poco meno di 4mila operai, per la precisione si tratta . Ex Ilva, buio pesto: i sindacati chiedono l’intervento del governo L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ex Ilva, buio pesto: i sindacati chiedono l’intervento del governo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ex Ilva brucia ancora: torna il buio sul futuro di Taranto

Da tg24.sky.it: Esplode l’ennesima polemica dopo l’incendio nell’altoforno Afo1, riattivato appena sette mesi fa. Nessun ferito, ma scene da incubo. L’azienda accusa la Procura di rallentare i lavori. Intanto ...

Ex Ilva, Urso: “Se si ferma l'altoforno 1, Taranto finirà come Bagnoli”

Riporta tg24.sky.it: E, secondo i miei uffici, ammontano ad almeno altri 5mila occupati che si aggiungerebbero a coloro che potrebbero tornare a lavorare negli stabilimenti dell'ex Ilva", ha dichiarato il ministro ...

Ilva, vendita a rischio col sequestro dell’altoforno 1

Segnala ilmessaggero.it: È la prima volta che fa un accostamento così forte e netto tra la fine del siderugico di Napoli (nel 1990) e l'ex Ilva di Taranto. Urso ne parla nel capoluogo ionico mentre inaugura il Tecnopolo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SANGIOVANNI con MADAME : Perso nel buio

SANGIOVANNI con MADAME in radio e in digitale da venerdì 12 novembre per Sugar, è più di un singolo, più di una collaborazione artistica, più di un inedito incontro musicale: il brano è la forma canzone di un’amicizia tra i due artisti multiplatino.