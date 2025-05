Ex Ilva 4mila lavoratori in cassa integrazione dopo lo stop all’altoforno 1 | scontro Governo-magistrati

Il destino di quasi 4mila lavoratori dell'ex Ilva è appeso a un filo dopo la decisione di fermare l'Altoforno 1. La società Acciaierie d’Italia, attualmente in Amministrazione Straordinaria, ha avviato una procedura di cassa integrazione, suscitando tensioni tra governo e magistratura, in un contesto già critico per la siderurgia italiana.

La società commissariata Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, titolare degli impianti dell’ex Ilva, ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 3.926 lavoratori, di cui 3.538 nello stabilimento di Taranto, 178 in quello di Genova, 165 a Novi Ligure e 45 a Racconigi. L’annuncio è arrivato ieri, martedì 13 maggio, dopo che la Procura di Taranto ha posto sotto sequestro l’altoforno 1 del sito salentino, dove il 7 maggio scorso si è verificato un grave incendio a causa dello scoppio di una tubiera. Raddoppia così il numero di addetti in cassa integrazione, che prima di questo sviluppo erano mediamente circa 2mila. Il sequestro comporta un dimezzamento della produzione di acciaio per l’ex Ilva di Taranto, che ora può contare su un solo altoforno pienamente funzionante: i 6 milioni di tonnellate annui previsti nel piano di rilancio, se già prima rappresentavano un obiettivo difficile da raggiungere, ora sono un traguardo assolutamente impossibile. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ex Ilva, 4mila lavoratori in cassa integrazione dopo lo stop all’altoforno 1: scontro Governo-magistrati

