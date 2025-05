Ex assessora morta nel terribile incidente dolore a Siena | Una vita al servizio della comunità

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Siena, portando via Maria Teresa Fabbri, ex assessora del Comune, all'età di 78 anni. L'impatto tra un'auto e un furgone sulla tangenziale ovest ha scosso profondamente la città, ricordando la dedizione di Fabbri al servizio civico e il suo impegno per il bene della collettività.

Siena, 14 maggio 2025 – Un incidente che sconvolge la comunità senese. La vittima dello schianto tra auto e furgone sulla tangenziale ovest a Siena è Maria Teresa Fabbri, 78 anni, ex assessora del Comune di Siena. È successo intorno alle 10 di oggi, mercoledì 14 maggio, nel tratto tra l’uscita di Siena ovest e quella di Siena sud. L’incidente è avvenuto nel tratto dove è stato previsto lo scambio di carreggiata per lavori urgenti dell’Anas causati da un movimento franoso. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Il furgone avrebbe tamponato l’auto, una Toyota, a bordo della quale si trovava l’ex assessora. L’impatto è stato violentissimo. La parte anteriore del furgone è andata distrutta e così quella posteriore dell’auto. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del furgone. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex assessora morta nel terribile incidente, dolore a Siena: “Una vita al servizio della comunità”

