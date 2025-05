Evra shock | "Eravamo animali brutte persone Ferguson disse a Nani | 'Spero ti sia rotto una gamba'"

Patrice Evra, ex calciatore del Manchester United, riflette con rammarico sui tempi passati, descrivendo la squadra come "brutte persone" e "animali". Tra aneddoti sorprendenti, ricorda un episodio in cui Sir Alex Ferguson esclamò: "Spero ti sia rotta una gamba", rivelando la pressione e la brutalità del calcio nell'era d'oro dei Red Devils.

Patrice Evra ricorda i tempi del Manchester United e ammette con rammarico: `Eravamo delle brutte persone, animali. Quella volta che volevamo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

