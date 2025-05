Evra e il metodo Ferguson | “Un malvagio tanti giocatori in lacrime Allenasse ora andrebbe in prigione”

Patrice Evra torna a parlare del suo periodo al Manchester United, descrivendo Sir Alex Ferguson come "un malvagio" e sottolineando l'impatto emotivo che aveva sui suoi giocatori. Con aneddoti di un passato segnato da discipline dure, Evra riflette su come l'approccio dell'allenatore non sarebbe tollerato oggi, suggerendo che oggi avrebbe affrontato conseguenze legali.

