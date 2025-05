Eventi a Terni cinquanta cantine per il Wine Love Weekend | Esperienze uniche e difficili da dimenticare IL PROGRAMMA

Scopri il fascino del vino a Terni durante il Wine Love Weekend! Dal 16 al 18 maggio, le principali vie e piazze del centro si trasformeranno in un palcoscenico di esperienze uniche. Partecipa a masterclass, degustazioni e eventi immersivi, per vivere appieno la passione per il vino insieme a cinquanta cantine. Un evento da non perdere!

Un format di esperienze inedite per la seconda edizione di Wine Love Weekend. L’evento si svilupperà nelle principali vie e piazze del centro da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Tre giorni in cui si potrà vivere il vino con masterclass, eventi, degustazioni, esperienze immersive e folklore. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Eventi a Terni, cinquanta cantine per il Wine Love Weekend: “Esperienze uniche e difficili da dimenticare” IL PROGRAMMA

Approfondimenti da altre fonti

Degustazioni, eventi e masterclass: a Terni 50 cantine per ‘Wine Love Weekend’

Scrive umbria24.it: Tutto pronto a Terni per il ritorno di ‘Wine Love Weekend’, la kermesse che ha come obiettivo quello di riunire il mondo del vino di qualità, quello di nicchia, dei piccoli produttori, quello delle bo ...

Cinquanta aziende per Cantine Aperte in Abruzzo: 24 e 25 maggio

Come scrive abruzzolive.it: Per il secondo anno consecutivo saranno ben 50 le aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo che sabato 24 e domenica 25 Maggio parteciperanno a Cantine Aperte, la festa del vino più grande ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Sims rivela la roadmap dei prossimi contenuti ed eventi

Oggi, Maxis ed EA hanno pubblicato una roadmap di The Sims 4, offrendo ai giocatori un'anteprima dei contenuti e delle entusiasmanti attività che li coinvolgeranno quest'estate! I Simmini potranno trascorrere del tempo di qualità con la natura grazie a un Expansion Pack dedicato alle attività all’aria aperta, ottenere un fantastico lavoro estivo con un nuovo Game Pack creativo e godersi un'ondata di aggiornamenti del gioco base.