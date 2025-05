Evade i domiciliari per rapina e tentato furto | arrestato poi scatterà l' espulsione

Evade dai domiciliari per rapina e tentato furto, L.A. è stato nuovamente arrestato dalla polizia sul lungomare Trieste di Salerno. La sua fuga, avvenuta nel 2024, ha portato alla sospensione della detenzione domiciliare e all'avvio della procedura di espulsione, evidenziando la gravità delle sue azioni e il suo stato di insolvenza.

E' scattato l'arresto, con la sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di L.A., responsabile di furto e rapina che ha evaso i domiciliari. L'uomo era stato messo in manette nel 2024 sul lungomare Trieste dalla squadra volante della Questura di Salerno, per aver, in evidente stato di.

