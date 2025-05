Evade di nuovo dai domiciliari | 30enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Verbania per aver violato due volte in quattro giorni gli arresti domiciliari. L’ultimo episodio è avvenuto lunedì 12 maggio, quando i militari, dopo una segnalazione, hanno fermato il soggetto, già noto per reati precedenti, e lo hanno ricondotto in custodia.

