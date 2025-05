Eurovision top e flop della prima semifinale | Lucio Corsi la classe non è acqua più Tommy Cash per tutti Gabry Ponte esulta e il gesto cringe

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, andata in onda ieri su Rai 2 dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, ha regalato momenti indimenticabili e qualche sorpresa. Da Lucio Corsi e il suo "La classe non è acqua" a Tommy Cash, fino al cringe esultante di Gabry Ponte, scopriamo i top e flop di una serata electrizzante!

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 - trasmessa in diretta ieri, martedì 13 maggio, su Rai 2 dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea - è stata un tripudio di.

Eurovision Song Contest, top e flop della prima semifinale: Lucio Corsi la classe non è acqua, più Tommy Cash per tutti, Gabry Ponte esulta e il gesto "cringe"

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 - trasmessa in diretta ieri, martedì 13 maggio, su Rai 2 dalla St. Jakobshalle Arena

Eurovision 2025, prima semifinale: top, flop e finalisti. Ecco chi si esibirà nella seconda serata

Basilea ha acceso i riflettori, i fumogeni e gli autoabbronzanti per la prima semifinale dell'Eurovision 2025, in una serata che ha alternato momenti di pura euforia pop a

Eurovision 2025: top e flop della prima semifinale (che grazie a Lucio Corsi riscopre la musica dal vivo)

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

