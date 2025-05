Eurovision Song Contest 2025 | Lucio Corsi brilla nella prima esibizione in attesa della finale

Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi brilla nella prima esibizione in attesa della finale. GROSSETO – La prima semifinale ha visto quindici artisti sul palco di Basilea, ma l’attenzione del pubblico italiano era tutta per Corsi, fresco del successo sanremese con "Volevo essere un duro". L’artista ha incantato con una performance coinvolgente e carismatica.

GROSSETO – La prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2025 ha visto ieri sera il debutto di quindici artisti sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, ma l’attenzione del pubblico italiano era focalizzata su Lucio Corsi. Reduce dal successo sanremese con Volevo essere un duro, il cantautore toscano ha incantato Basilea con una performance intensa e profondamente sentita. In una serata che ha visto i favoritissimi svedesi Kaj confermare le aspettative, il toscano ha avuto l’onore di esibirsi insieme a Svizzera e Spagna, paesi già qualificati di diritto per la finalissima. Al centro del palco, seduto al pianoforte, Lucio Corsi ha creato un’atmosfera magica. La sua voce ha dato vita alle evocative parole di Volevo essere un duro, riempiendo l’arena con uno spettacolo di pura semplicità e autenticità. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

Eurovision Song Contest 2025, chi sono i favoriti KAJ, che cantano l'inno alla sauna nordica

vanityfair.it scrive: Nonostante siano finlandesi, rappresenteranno la Svezia: fanno parte della minoranza finlandese-svedese e parlano svedese come lingua madre. Il loro brano è Bara Bada Bastu ...

Eurovision Song Contest 2025: la performance di Lucio Corsi, che ha scelto di non omologarsi a nessuno

Come scrive vanityfair.it: Il cantautore porta, alla prima semifinale dell'Eurovision, sé stesso senza snaturarsi e cedere a compromessi. E non era scontato ...

Eurovision Song Contest 2025, non solo Lucio Corsi e Gabry Ponte: tutta gli italiani in concorso a Basilea

Secondo msn.com: All'Eurovision Song Contest 2025 la delegazione italiana è guidata da Lucio Corsi, che partecipazione alla competizione con il brano "Volevo essere un duro". Tuttavia, il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.