Eurovision Song Contest 2025 | La Classifica Dopo la Prima Semifinale

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, svoltasi a Basilea, ha svelato i primi verdetti dell'anno. Con alcune nazioni consolidate tra le favorite e altre in difficoltà, la competizione si fa accesa. L'Italia, sebbene non in gara, continua a far parlare di sé. Scopriamo insieme la classifica provvisoria e le sorprese che ci riserva questa edizione!

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, trasmessa da Basilea, ha messo sul tavolo la prima vera bozza della classifica di gradimento del pubblico europeo. Mentre alcuni Paesi si sono già guadagnati il titolo di favoriti, altri sembrano arrancare. E poi c'è l'Italia, fuori gara, ma protagonista assoluta di una delle performance più applaudite.

