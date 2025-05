Eurovision Song Contest 2025 | Gabry Ponte vola in finale

L'Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via con la Prima Semifinale dalla St. Jakobshalle di Basilea, dove Gabry Ponte ha brillato, conquistando un posto in finale. Dieci paesi hanno superato la selezione grazie al voto del pubblico da tutto il mondo, pronti a sfidarsi nella Grand Final. Scopriamo insieme chi ha trionfato!

Dieci paesi in finale. La Prima Semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 si è svolta in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea. Dopo il voto del pubblico, giunto da ogni angolo del mondo, dieci Paesi hanno conquistato il pass per la Grand Final. Qualificati dalla Prima Semifinale – Basilea 2025. (in ordine di annuncio)?? Norvegia Kyle Alessandro – Lighter?? Albania Shkodra Elektronike – Zjerm?? Svezia KAJ – Bara Bada Bastu?? Islanda VÆB – RÓA?? Paesi Bassi Claude – C'est La Vie?? Polonia Justyna Steczkowska – GAJA?? San Marino Gabry Ponte – Tutta L'Italia?? Estonia Tommy Cash – Espresso Macchiato?? Portogallo NAPA – Deslocado?? Ucraina Ziferblat – Bird of Pray Sorteggio per la Grand Final. Al termine della diretta, ciascun artista qualificato ha partecipato al sorteggio che stabilisce in quale parte della serata finale si esibirà: prima metà, seconda metà o scelta del produttore (opzione che consente al broadcaster ospitante SRG SSR di decidere la posizione in scaletta).