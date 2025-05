Eurovision Song Contest 2025 Gabry Ponte e Tommy Cash in finale

L'Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia emozionante con l'ingresso di Gabry Ponte e Tommy Cash in finale. Dopo la prima semifinale, svoltasi ieri sera, dieci Paesi si sono qualificati per la finale di sabato, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi trionferà quest'anno. Ecco i dettagli sui Paesi vincitori!

Ecco i dieci Paesi qualificati dopo la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025, tra cui anche Gabry Ponte. Ieri sera si è svolta la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025. con quindici Paesi che si sono contesi i dieci posti validi per la finale di sabato. A passare il turno anche Gabry Ponte con Tutta l'Italia e Tommy Cash con Espresso macchiato, brano diventato virale da noi. Anche Lucio Corsi si è esibito, accompagnato dal fedele amico Tommaso Ottomano, con in braccio una chitarra tricolare, con i sottotitoli in inglese ad accompagnare la fruizione di un testo impegnato e con una performance scevra di una coreografia, per dare la giusta attenzione al messaggio del pezzo. Le esibizioni della prima semifinale, in grassetto i qualificati. Islanda – Væb Róa Polonia – Justyna Steczkowska Gaja Slovenia – Klemen How Much Time Do We Have Left Estonia – Tommy Cash Espresso macchiato Ucraina – Ziferblat Bird of Pray Svezia – KAJ Bara bada bastu Portogallo – Napa Deslocado Norvegia – Kyle Alessandro Lighter Belgio – Red Sebastian Strobe Lights Azerbaigian – Mamagama Run with U San Marino – Gabry Ponte Tutta l'Italia Albania – Shkodra Elektronike Zjerm Paesi Bassi – Claude C'est la vie Croazia – Marko Bošnjak Poison Cake Cipro – Theo Evan Shh

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.