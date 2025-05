EUROVISION | SECONDA SEMIFINALE SULLA SCIA DI ASCOLTI E APPEAL IN CONTINUA CRESCITA

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest ci riserva emozioni in aumento, con ascolti in continua crescita. Lucio Corsi, portabandiera italiano, ha incantato il pubblico con un assolo di armonica e i sottotitoli in inglese per il suo brano “Volevo essere un duro”, portando un messaggio potente e universale alla 69esima edizione del festival.

Un assolo live di armonica e sottotitoli in inglese, per far comprendere a tutti il messaggio di "Volevo essere un duro". Durante la prima semifinale della 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, il portabandiera tricolore Lucio Corsi ha presentato per la prima volta al pubblico europeo il brano con cui si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025. In quanto "Big Five" l'Italia è già qualificata per la finale insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Stesso discorso per la Svizzera, Paese ospitante. Dalla scorsa edizione, però, durante le due semifinali sono state introdotte le esibizioni integrali delle nazioni che hanno accesso di diritto all'ultima serata. Così, ieri 13 maggio, oltre a Corsi sono salite sul palco anche Melody per la Spagna e Zoë Më Svizzera. Continua, adesso, la gara per prenotare un posto nella Grand Final di sabato 17 maggio.