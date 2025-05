Eurovision sabato 26 Paesi in finale

Sabato si svolgerà la finale dell'Eurovision Song Contest, con 26 paesi pronti a contendersi la vittoria. Dopo la prima semifinale, dieci nazioni si sono qualificate, compreso San Marino con Gabry Ponte. Domani, altri 16 paesi parteciperanno alla seconda semifinale per guadagnare l'accesso alla finale. Un evento musicale imperdibile!

3.26 Dieci paesi si sono qualificati per la finale dell'Eurovision Song Contest dopo la prima semifinale, con 5 nazioni che si sono ritirate in seguito ai voti degli spettatori. Qualificato anche San Marino, con Gabry Ponte. Altri 16 paesi si sfideranno nella seconda semifinale domani, con 10 che accederanno alla finale di sabato alla St. Jakobshalle di Basilea.I "Big Five" principali finanziatori dell'Eurovision Gran Bretagna,Francia,Germania,Italia e Spagna hanno un posto garantito nella finale a 26 paesi,insieme alla Svizzera 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Eurovision 2025: qualificati ed eliminati della prima semifinale. Gabry Ponte in finale

Segnala gazzetta.it: Classifica Eurovision 2025 dopo prima semifinale del 13 maggio: primi 10 cantanti dei dieci Paesi che raggiungono i Big 5 e la Svizzera nella finale di sabato.

Eurovision, ecco i primi dieci paesi che accedono alla finale di sabato

Si legge su dire.it: ROMA – Si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. In attesa di vedere la seconda semifinale in onda giovedì in prima serata su Rai 2 ecco i dieci paesi che si sono ...

Come si vota all’Eurovision 2025: il regolamento e il televoto delle semifinali e della finale

Come scrive fanpage.it: Martedì 13 maggio inizia l'Eurovision Song Contest 2025. Prevista per giovedì 15 maggio la seconda semifinale e per sabato 17 maggio la finale ...

Eurovision 2025: al via da Basilea con 37 Paesi in gara e l'Italia già in finale

È ufficialmente iniziata la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Basilea. Oggi, martedì 13 maggio 2025, la kermesse torna in Svizzera, dove tutto ebbe origine nel 1956.