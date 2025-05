eurovision quando sarà la prossima esibizione di lucio corsi

Lucio Corsi si prepara a incantare nuovamente il pubblico con la sua prossima esibizione all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Con la sua intensa e delicata performance di "Volevo essere un duro", che gli ha valso il secondo posto a Sanremo, l'artista è pronto a dimostrare il suo talento sul palcoscenico europeo.

Una performance intensa, delicata ma incisiva come lo erano state quelle sul palco del Festival di Sanremo. Lucio Corsi ha debuttato all' Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con la sua canzone Volevo essere un duro, che gli è valso il secondo posto all'Ariston e il premio della critica. L'artista ha scelto di farsi accompagnare dall'inseparabile Tommaso Ottomano e di mettere al centro gli strumenti, senza alcuno show o corpo di ballo sulla scena. Soprattutto ha voluto i sottotitoli in inglese durante l'esibizione, affinché tutti potessero leggere e capire il testo, oltre che ascoltare il brano. Una scelta che ha strappato applausi, ma anche qualche critica, sui social sia in Italia sia nel resto del mondo.