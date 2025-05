Eurovision | l’Italia protagonista della prima semifinale con Lucio Corsi e Gabry Ponte

L'Italia brilla alla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, con Lucio Corsi e Gabry Ponte protagonisti indiscussi. La performance di Corsi, caratterizzata da un piano a coda e chitarre, evoca un'atmosfera anni '70, mescolando il cantautorato con il pop rock. Un momento che resterà nella memoria degli spettatori e del festival.

Nessun dubbio: quella di Lucio Cors i sul palco dell’Eurovision Song Contest a Basilea è stata una grande performance. Un piano a coda, la chitarra, gli amplificatori giganti sul palco, le sue ormai leggendarie spalline e l’atmosfera 70’s di un brano cantautorale eseguito in chiave pop rock. A dispetto delle previsioni poco confortanti dei bookmaker, l’esibizione di Corsi ha lasciato il segno come dimostra l’ovazione alla fine del brano arrivato secondo a Sanremo lo scorso febbraio. Intensità e originalità, quella che è mancata in gran parte degli artisti della prima semifinale. Ad accendere il pubblico dell’arena svizzera anche Tutta l’Italia di Gabry Ponte, che gareggia in quota San Marino e che è passato in finale. Durante la sua esibizione sul grande schermo è apparso un David di Donatello che “ha preso vita” masticando un chewing gum. 🔗Leggi su Panorama.it