Eurovision 2025 Top e Flop della prima Semifinale | la Polonia frulla Paola Iezzi e Elodie l’Islanda è maranza la Slovenia commuove col cancro e la Svezia va in sauna

Ieri sera, il sipario si è alzato su Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. Nella prima semifinale, le esibizioni hanno regalato momenti memorabili e delusioni, con la Polonia che frulla Paola Iezzi ed Elodie, l'Islanda che sorprende, la Slovenia che commuove e la Svezia che porta il calore della sauna. Ecco i top e flop della serata!

Ieri sera si è alzato il sipario su Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. Durante la prima Semifinale si sono esibite molte delle nazioni quotate per il rush finale e il podio di sabato 17 maggio. Cinque i momenti top e cinque quelli flop tra tutti e quindici i cantanti che si sono esibiti sul palco del St. Jakobshalle. Tra tutti una certezza: i favoritissimi alla vittoria, gli svedesi KAJ “Bara Bada Bastu” non hanno deluso le aspettative con la loro performance ambientata tra i boschi. Lucio Corsi ha presentato la sua “Volevo essere un duro”, in compagnia della Svizzera (il Paese ospitante) e della Spagna che vanno di diritto dritti, da regolamento, in Finalissima. Il cantautore, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo 2025, ha cantato con il suo stile inconfondibile al pianoforte, mentre sullo schermo passavano le parole del brano tradotte in inglese. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it